«Прямо Тарзан»: Макс Барских на берегу моря показал свое идеальное тело и татуировки

Музыкант Макс Барских в Instagram поделился кадрами со своего отдыха. На снимке он стоит на пальме на берегу моря. Также он разместил видеозапись, на которой можно разглядеть его татуировки. К примеру, грудь певца украшает человек с огромными крыльями.

«Пальмовые приключения», — подписал музыкант кадры.

«Прямо Тарзан», «Максим, конечно, красавец. Ничего не скажешь. Жаль, что он не смотрит на обычных харьковских девушек», «Обалденный мужчина. Настоящий крепыш», «Макс, спасибо за райское наслаждение. Хоть от фотографий твоих погреемся», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Макс Барских – один из самых известных украинских певцов. Кроме того, он автор песен и композитор. В прошлом году ему исполнилось 30 лет. В 2016 году он получил премию «Высшая лига» за свою известную песню «Туманы». В последнее время исполнитель почти не появляется с концертами в России.

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