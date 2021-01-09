«Перебирая старые архивы»: фанаты Кравченко нашли кадр, где она сидит с маленькой дочкой и Пельтцер

Снимок был сделан во второй половине восьмидесятых годов.

На фанатской страничке звезды сериала «Сваты» Татьяны Кравченко в Instagram появился уникальный кадр. На снимке актриса запечатлена со своей маленькой дочкой Аней, а также известной советской актрисой Татьяной Пельтцер, у которой никогда не было своих детей.

«Приятно найти такие фотографии, перебирая старые архивы». Фанаты Татьяны Кравченко

«Татьяна Эдуардовна, да, такие фотографии дорогого стоят!» «Обожаю Татьяну Ивановну! Они так были похожи с моей любимой учительницей по русскому языку, и ушли они в один год. Светлая память великой актрисе», «Как приятно смотреть. Пельтцер — самая мировая бабушка страны», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме В Сети появился редкий снимок Татьяны Кравченко из «Сватов» с единственной дочерью Наследница звезды известного сериала Анна Гербачевская появилась на свет в 1986 году.

Напомним, что Татьяна Пельтцер – народная артистка СССР. Во второй половине восьмидесятых годов у нее стала пропадать память. Позже начала развиваться мания преследования. В итоге звезда советского кино угодила в психиатрическую больницу. Позже там она сломала шейку бедра. Ушла из жизни Пельтцер летом 1992 года. У нее случился инфаркт.

Смотрите также: