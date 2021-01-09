«Хорошо покатались»: Мартин Авербух запечатлелся с отцом в горнолыжных костюмах в Сочи

Сын хореографа Ильи Авербуха 16-летний Мартин в Instagram опубликовал совместный снимок со звездным отцом. Скорее всего, фотографию сделала жена фигуриста актриса и звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова. Все семейство выехало в новогодние праздники на горнолыжный курорт в Сочи. Здесь Авербух и его близкие катаются на горных лыжах и сноубордах.
«Хорошо покатались», — подписал кадр 16-летний Мартин Авербух.
«Молодец Мартин. Хороший сын у хорошего папы», «Очень классно, что вы так дружны. Молодцы», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Мартин Авербух, который был рожден в браке хореографа с фигуристкой Ириной Лобачевой, в прекрасных отношениях со своей мачехой Лизой Арзамасовой. Она, кстати, старше его всего на девять лет.
Илья Авербух и Лиза Арзамасова сыграли свадьбу в декабре 2020 года. Ранее они на протяжении нескольких лет скрывали от широкой общественности свой роман.