«Почувствовал невероятную энергетику»: Сергей Лазарев рассказал о целебной силе Бали

Исполнитель Сергей Лазарев в новогодние праздники улетел на остров Бали. Это место притягивает многих российских артистов и шоуменов. Однако Лазарев отметил, что вначале был скептически настроен к нашумевшим рассказам о таинственной и исцеляющей силе острова. Своими ощущениями по приезде певец поделился в личном микроблоге.

Стоит отметить, что бывший бойфренд телеведущей Леры Кудрявцевой кардинально изменил свое первоначальное мнение.

«Не раз слышал о том, что остров Бали- это место силы, место самопознания и разных инсайтов! Честно говоря, всегда скептически относился к этому! Но приехав на остров, я сам почувствовал невероятную энергетику и какой-то особенный посыл. Многие вещи в голове стали яснее, на многое я стал спокойнее реагировать, а что-то и вовсе пропускаю мимо ушей», — признался Лазарев.

Также артист показал, какие священные места он уже успел увидеть. Сергей в традиционной индонезийской одежде постоял под водопадом, а также посетил местный храм. Что касается пищи, даже еда на Бали у бронзового призера «Евровидения-2016» легкая и «живая». К примеру на ланч у него был смузи из питайи и круассан с углем.

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