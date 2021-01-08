«Ну, просто рысь!»: Галкин остался в восторге от знакомства с пушистым зверем

Муж Примадонны российской эстрады активно публикует в своем микроблоге все, что случается с его любимыми детьми — Лизой и Гарри. Но в этот раз звездой в Stories аккаунта Максима Галкина стал кот.

Пародист застал пушистого зверька ярко-рыжего оттенка в углу зала. Большой пушистый кот прятал морду от артиста. Было видно, что за популярностью питомец не охотился. Но Галкин решил иначе.

«Привет, Ластик! Ты не в курсе? Ты в Инстаграм можешь попасть. Ну, выходи к нам, ты такой красавец!», — представил себя в роли PR-агента Максим.

Отметим, что кот все-таки послушал своего нового гостя и вышел на середину комнаты.

«Это мы к Алине пришли. А у нее такой Ластик! Ну, просто рысь! Ластик, ты рысь!», — не переставал восхищаться животным Галкин.

Напомним, что недавно артист показал, как они вместе с женой и детьми обновили прически. Особенно стрижке обрадовался Гарри.

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