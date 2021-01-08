«У Кардашьян в Москве появился конкурент»: Бондарчук блеснула пятой точкой на занятиях по йоге

Модель Светлана Бондарчук в Instagram разместила крайне провокационный кадр со своего занятия по йоге. На фотографии она откровенно блеснула перед подписчиками пятой точкой.

«У Ким Кардашьян в Москве появился конкурент. Неплохая перспектива?» Светлана Бондарчук

«Ким Кардашьян не влезла бы в этот кадр. Здесь все прекрасно», «Интересное решение. Просто феерично», «Потенциал есть, но почему-то правая половинка больше левой», «Светлана, можно было быть и поскромнее на этом кадре», — стали подшучивать над Светланой Бондарчук в комментариях пользователи.

Напомним, что Светлане Бондарчук 52 года. Она уже бабушка. Двух внучек ей подарил сын Сергей. Долгие годы модель была замужем за режиссером Федором Бондарчуком. Они расстались несколько лет назад. В прошлом году она сыграла свадьбу с дизайнером Сергеем Харченко.

Добавим, что американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, о которой вспомнила российская модель, как раз известна своими пышными формами.

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