«Сестренка сама все придумывала»: Клава Кока похвасталась своим платьем с накидкой из долларов

Певица Клава Кока в Instagram похвасталась своим дорогим платьем с накидкой из американских долларов. Наряд, конечно, поражает своей оригинальностью. Также она показала, в каких еще нарядах блистала в клипе «Пьяную домой».

«Какой из образов в клипе «Пьяную домой» самый топ? Сестренка сама все придумывала. Ты лучшая!» Клава Кока

«Все образы, конечно, получились роскошные. Особенно поражает своей дороговизной первый, на котором ты в платье с накидкой из долларов», «Клава Кока – ты великолепна в любом образе», «Клава – ты русская Мерлин Монро», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Клава Кока родилась в 1996 году в Екатеринбурге в многодетной семье. Когда девушке было 15 лет, ее мать и отец переехали в Москву. После победы в 2015 году в кастинге шоу «Молодая кровь» с ней подписал контракт престижный российский лейбл Black Star. В 2018 году Клава Кока стала ведущей программы «Орел и решка» на канале «Пятница».

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