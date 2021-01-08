«С Рождеством, дорогие»: Подольская с двухмесячным сынишкой на руках поздравила с праздниками

Ванечка в семье знаменитости появился на свет в октябре 2020 года.

Певица Наталья Подольская в Instagram поздравила всех россиян с наступившими праздниками. Она поделилась фотографией, на которой стоит под елочкой с двухмесячным сынишкой Ванечкой на руках. Рядом можно увидеть ее пятилетнего старшего сына Артемия.

«С Рождеством, дорогие», — кратко подписала она красивый кадр.

«С Рождеством и вас, солнышки», «Восхищаемся вашей семьей. Вова, наверное, на седьмом небе от счастья», «Хочется пожелать счастья вашей крепкой семье», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Наталья Подольская и популярный музыкант Владимир Пресняков-младший познакомились в 2005 году на съемках программы «Большие гонки». Свадьбу они сыграли спустя пять лет.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков по праву считаются одной из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе. По словам Подольской, муж для нее – главная надежда и опора в этой жизни.

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