Девушка в красном: Наталья Водянова вышла в свет в красивом платье и блеснула пышной грудью

Модель Наталья Водянова в сторис Instagram предстала в необычном образе. На фотографии, где она поздравляет своего друга, она запечатлена в одной цветовой гамме. На ней красное платье, а также такого же цвета колготки, клатч и даже туфли.

Напомним, что Наталья Водянова уже много лет живет во Франции. Она счастливая многодетная мать. От первого мужа британского аристократа Джастина Тревора Беркли Портмана у нее трое детей. Сыновья Лукас Александр и Виктор, а также дочь Нева, названная в честь реки, протекающей в Санкт-Петербурге. В 2011 году Водянова развелась с первым мужем.

В 2020 году супермодель вышла замуж за французского бизнесмена Антуана Арно, от которого на тот момент у нее уже было двое детей – сыновья Максим и Роман. Супруг Водяновой – сын Антуана Арно, одного из богатейших людей в мире.

Отметим, что Наталья Водянова активно занимается благотворительностью. В 2004 году она основала собственный фонд «Обнаженные сердца».

Смотрите также: