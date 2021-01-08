«А я не хочу, чтобы праздники заканчивались»: Тарханова предстала в образе капризной принцессы

Актриса спросила своих подписчиков, все ли они переделали домашние дела.

Актриса Глафира Тарханова в Instagram предстала на фотографиях в образе капризной принцессы. Она поделилась кадрами, на которых запечатлена в красивом платье и с короной на голове.

«А я не хочу, чтобы праздники заканчивались! И топнула ножкой! Как ваше настроение? Всех друзей поздравили? В гости сходили, нагулялись, дома все переделали?» Глафира Тарханова

«Умница и красавица», «Настоящая королева», «Очень классные у вас получились фотографии», «Глафира, вы тут словно героиня какой-то сказки про капризную принцессу. Очень хорошие снимки», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Глафира Тарханова уже много лет счастлива в браке с актером Малого театра Алексеем Фаддеевым. В этом союзе на свет появились четверо детей. Причем все парни. Сыновей Глафиры Тархановой и Алексея Фаддеева зовут Корней, Ермолай, Гордей и Никифор. Старшему ребенку 12 лет, а младшему всего три годика.

Смотрите также: