Мачеха Мартина Авербуха запечатлела подростка на подъемнике на горнолыжном курорте в Сочи

Актриса Лиза Арзамасова в прекрасных отношениях с сыном своего мужа от предыдущего брака.

Актриса Лиза Арзамасова в сторис Instagram разместила красивый снимок 16-летнего Мартина Авербуха. Это сын ее мужа хореографа Ильи Авербуха от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой. Как известно, Мартин и Лиза дружат.

Добавим, что Илья Авербух не так давно вывез своих родных людей на горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи, где они катаются на горных лыжах и сноубордах.

Напомним, что о романе Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха стало известно летом минувшего года. Их застали на одной из беседок в летнем ресторанчике, где они мирно ворковали. Через какое-то время звезды признались, что у них яркий роман.

В конце декабре 2020 года Илья Авербух женился на звезде сериала «Папины дочки». Причем выяснилось, что они вместе были до этого уже не один год. Как отмечал Илья Авербух в беседах с журналистами, он безумно счастлив рядом со своей молодой женой. Сама Арзамасова также в последнее время на седьмом небе от счастья.

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