«Атмосфера отдыха»: Настя Каменских в черном бикини похвасталась красивой грудью

Певица Настя Каменских в Instagram похвасталась перед подписчиками своей прекрасной грудью. На снимке она запечатлена в черном бикини. Звезда в солнцезащитных очках. Как известно, яркая украинская исполнительница уехала отдыхать в жаркие страны со своим мужем музыкантом Потапом. «Атмосфера отдыха», — подписала она кадр.

«Великолепная фигурка», «Невероятно выглядишь, крошка», «Просто нельзя оторвать глаз от вас, Настенька», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Настя Каменских для многих неожиданно примерно полтора года назад вышла замуж за своего давнего коллегу рэпера Потапа. Тогда многие посчитали этот союз откровенным пиаром. Впрочем, время показало, что это далеко не так. Каменских и Потап создали крепкую семью.

Кстати, Каменских не раз подчеркивала, что она мечтает о ребенке от Потапа. Правда, пока общих детей у них нет. Сам Потап без ума от жены. Он старается проводить с ней как можно больше свободного времени.

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