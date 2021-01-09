Одинаковы с лица: Корнева из «Уральских пельменей» поделилась снимком со своим братом-артистом

Звезда шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева в сторис Instagram поделилась снимком со своим родным братом Алексеем, с которым они, надо признать, сильно похожи. На снимке они улыбаются. «Похожи?» — спросила артистка своих поклонников.
Отметим, что Ксения Корнева на новогодние праздники улетела в родной Новосибирск к своим родным. Сама она из этого города.
Ее брат Алексей младше звезды на два года. Дома в детстве, как говорила ранее звезда, они ставили самодеятельные спектакли и импровизированные концерты. Выросли они в итоге людьми творческими. Кстати, брат Ксении Корневой — актер одного из новосибирских театров.
Напомним, что Ксения Корнева долгое время работала тамадой на свадьбах. В 2015 году она перебралась в Москву. Вскоре ей предложили сотрудничество «Уральские пельмени». Сегодня она одна из основных участников шоу. Заметим, что Корнева, которая при росте 170 сантиметров весит более девяноста килограммов. Юмористка пока не замужем.