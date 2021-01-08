«Пусть твои глаза всегда горят»: Туктамышева поздравила с днем рождения свою красавицу-мать

Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева в сторис Instagram поздравила с днем рождения свою красавицу-маму.

«Пусть твои глаза всегда горят, а дух авантюризма никогда не пропадает. Хотя насчет авантюризма можно не переживать».

Елизавета Туктамышева

Отметим, что мама звезды российского фигурного катания преподает алгебру и геометрию в гимназии № 67 Петроградского района Санкт-Петербурга. Когда-то она была классной руководительницей у дочери. Что касается отца фигуристки, то он, к сожалению, уже ушел из жизни в 2011 году. Мужчина увлекался на профессиональном уровне лыжными гонками, а после завершения карьеры работал тренером по футболу.

больше по теме Елизавета Туктамышева назвала бывшего возлюбленного своей главной сложностью в жизни Фигуристы встречались на протяжении пяти лет, но в этом году решили прекратить свои отношения.

Напомним, что в 2020 году Елизавета Туктамышева, которую многие эксперты уже списали со счетов, неожиданно выиграла этап Гран-при по фигурному катанию. Правда, на чемпионате страны ей не удалось показать свой лучший прокат. Она стала лишь шестой.

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