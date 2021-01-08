«Сын знает своего отца»: Илья Яббаров провел день с наследником от Алены Рапунцель

Бывший участник проекта «Дом-2» Илья Яббаров в Instagram поделился снимком со своим сыном от другой звезды телестройки Алены Рапунцель Богданом. Яббаров провел с ребенком выходной день, покатав его, в частности, на снегокате.

«Сын знает своего отца и свою маму и очень любит своих родителей. А мой отец родной живет в Саратове, мы не общаемся! Так сложилась жизнь. У него другая семья, дети, внуки и так далее». Илья Яббаров

Также Илья Яббаров рассказал, что в 14 лет он упал с мотоцикла и у него был перелом бедра со смещением. Пришлось ставить аппарат Елизарова. Тогда казалось, что ногу подростку спасти не удастся. Пришлось делать сразу три операции, которые, к счастью, прошли удачно. Тогда мать обратилась за помощью к его отцу, так как у семьи не было денег. Правда, Яббаров так и не объяснил, помог или нет его папа наследнику.

Напомним, что Илья Яббаров и Алена Рапунцель недолго были счастливы вместе. При этом не так давно они появились на одном шоу и заявили о примирении ради ребенка. Звезды хоть и живут отдельно, но общаются.

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