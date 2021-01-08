17 месяцев вместе: Дава запечатлел Бузову в красном бикини в бассейне в лепестках роз

Блогер Давид Манукян в сторис Instagram разместил запись, на которой его вторая половинка певица и телеведущая Ольга Бузова запечатлена в бассейне. Причем кругом можно увидеть лепестки роз. Таким способом Дава поздравил свою вторую половинку с важным событием. С певицей они вместе уже 17 месяцев.

На Ольге Бузовой можно увидеть красный красный купальник. Она была очень рада, что Дава не забыл о ней в этот важный день. На протяжении долгого времени певица плескалась в бассейне, наслаждаясь солнышком.

Напомним, что Бузова и Дава проводят новогодние праздники вдвоем на Мальдивах. Они много путешествуют по островам, постоянно выкладывая в Сеть записи со своих путешествий.

Добавим, что не так давно на Мальдивах отдыхал и бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов со своей семьей. При этом жилье он выбрал не самое дорогое — за номер он платил в три раза меньше экс-супруги. Сейчас Тарасов уже вернулся в Москву, где продолжает новогодний отдых в компании близких.

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