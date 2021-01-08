«Если в купели нет льда, то его может заменить снежок»: обнаженная Волочкова прикрылась веничком

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram поделилась очередной откровенной фотографией. На снимке звезда расположилась в своей уже знаменитой именной купели. Она на кадре полностью обнажена. Танцовщица лишь слегка прикрылась веничком, скрыв от окружения свои прелести.

«Если в купели нет льда, то его может заменить снежок». Анастасия Волочкова

Отметим, что танцовщица закрыла комментарии от пользователей. Как известно, подписчики постоянно пишут ей много негатива в соцсетях. Любопытно, что иногда Волочкова открывает комментарии для пользователей, но узнает о себе много интересного. Своих завистниц она называет недолюбленными тетками.

Напомним, что в прошлом году Анастасия Волочкова должна была выйти замуж. Впрочем, торжество пришлось отменить из-за пандемии. О новой дате свадьбы звезда пока ничего не говорила. Как отмечала танцовщица, им с любимым человеком хорошо и в гражданских отношениях.

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