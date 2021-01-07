«Захотелось безудержного свинства»: Водонаева жалеет о килограммах, набранных в Новый год

После новогодних праздников телезвезда и блогер Алена Водонаева почувствовала себя плохо. Два дня у 38-летняя женщина промучилась от головной боли и не выходила на улицу. Она предположила, что начала страдать от метеозависимости, как и ее родственники. Пока светской львице удается спасаться кофе, но если симптомы продолжатся, то она собирается уехать к морю, ведь теперь у нее есть квартира в Геленджике. По словам звезды, ее мама чувствует себя там отлично и даже стала выглядеть моложе.

«За праздники поправилась на два-три килограмма, судя по отражению в зеркале, — отчиталась Алена подписчикам. — Ела с друзьями, как не в себя. Очень уж захотелось безудержного свинства. Теперь жалею. Может, голова от жира болит, а не от климата?»

В ответ на шутку подписчицы Водонаевой стали делиться, кто из них сколько набрал в весе после новогоднего обжорства.

Напомним, перед Новым годом светская львица демонстрировала свою фигуру в шикарных платьях и тоже рассуждала о худобе. Тогда она призналась, что считает себя «жирной», и загадала в 2021-ом похудеть еще на 3-5 килограммов. Пока, очевидно, не получается.

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