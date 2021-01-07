Эрвин с заметно поседевшим Цекало пожаловала на ужин в один из американских ресторанов

Художница Дарина Эрвин в сторис Instagram разместила кадр со своим мужем продюсером Александром Цекало. Вместе они сидят за столиком в одном из американских ресторанов. Как известно, парочка давно проживает в США. Надо заметить, что Цекало заметно поседел за последнее время. Впрочем, удивляться этому в общем-то не стоит. Все-таки ему уже 59 лет.

Отметим, что на кадре художница и ее муж буквально светятся от счастья. Судя по всему, им безумно хорошо вместе.

Кстати, не так давно Дарина Эрвин приняла участие в съемках полнометражного фильма «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли. Продюсером картины как раз является ее звездный муж.

Напомним, что Дарина Эрвин на 30 лет младше Александра Цекало. Их бурный и яркий роман начался в 2018 году. В начале 2019 года Цекало и Эрвин сыграли свадьбу в Беверли-Хиллз. После они отправились в свадебное путешествие в Италию.

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