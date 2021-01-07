«Отличная семья»: Евгений Цыганов разместил трогательный и нежный кадр с Юлией Снигирь

Актер Евгений Цыганов в Instagram разместил редкий и трогательный кадр со своей женой актрисой Юлией Снигирь. На снимке он прижался лицом к любимой женщине. Судя по всему, у них в семье царит полный мир и порядок.

«С Рождеством», — подписал он фотографию.

«И вас с Рождеством. Счастья вам и добра», «Будьте счастливы. Вы очень красивая пара», «У вас отличная семья. Счастья, мира и добра вам», «Евгений, хочется пожелать вам в Новом году только счастья. Чтобы все ваши детки росли здоровенькими и радовали родителей и близких», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Цыганова и Снигирь есть совместный сын Федор. Ему четыре годика. До брака со Снигирь Цыганов был женат на актрисе Ирине Леоновой. У них семеро общих детей – четыре сына и три дочери. Старшей из наследниц актера 15 лет. Как известно, Евгений Цыганов, как может помогает бывшей семье. Он не забывает о своих наследниках.

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