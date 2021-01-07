Архивный снимок: фотограф Пугачевой заснял, как Примадонна станцевала со Жванецким

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился архивным кадром, на котором Примадонна отечественной эстрады танцует на сцене «Олимпийского» с писателем-сатириком Михаилом Жванецким.

«Воспоминания. Этот кадр я снял в «Олимпийском». На проекте «Сюрприз для Аллы». Как молоды все были». Роман Родин

«Какой классный кадр», «Этот снимок был сделан в 1997 году. В апреле», — определили подписчики.

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Напомним, что Михаил Жванецкий ушел из жизни в ноябре 2020 года. Ему на момент смерти было 86 лет. Еще в 2019 году он закрыл свою легендарную передачу «Дежурный по стране». Как отмечал Жванецкий, он плохо себя чувствовал. Пугачева и Жванецкий были очень дружны при жизни писателя-сатирика.

Добавим, что похоронили Жванецкого на Новодевичьем кладбище рядом с могилами знаменитых театральных деятелей Марка Захарова и Галины Волчек. Из-за пандемии коронавируса церемония прощания проходила в закрытом режиме.

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