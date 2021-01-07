«Ох, уж эти фотообои»: Лазарев отреагировал на снимок Гагариной в бикини, выходящей из воды

Музыкант Сергей Лазарев не прошел в Instagram мимо снимка, на котором запечатлена певица и его давняя подруга Полина Гагарина, выходящая из Индийского океана. Как известно, звезда сейчас находится на отдыхе на Мальдивах.

«Ох, уж эти фотообои», — оставил он комментарий под фотографией.

Отметим, что на кадре Полина Гагарина запечатлена в бикини. «Разве может быть утро добрее?» — подписала она красивый кадр.

Добавим, что певица улетела на отдых вместе со своими детьми сыном Андреем и дочкой Мией на частном джете. По слухам, на Мальдивах исполнительницу сопровождает новый возлюбленный саунд-продюсер Владимир Чиняев, который старше звезды на 15 лет.

Кстати, бывший муж Гагариной модный фотограф Дмитрий Исхаков был резко против, чтобы она увозила за рубеж их общую дочь. Впрочем, Гагариной каким-то образом удалось обойти все запреты. Сам Исхаков пока на это счет не высказывался.

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