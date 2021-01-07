Пугачева в черном платье с открытыми плечами и сапогах-ботфортах сфотографировалась с Рудковской

На фанатской страничке певицы Аллы Пугачевой в Instagram появился красивый снимок, на котором Примадонна запечатлена с продюсером Яной Рудковской. На яркой исполнительнице красивое черное миниплатье с открытыми плечами, на ногах модные сапоги-ботфорты. Что касается жены двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, то она на снимке запечатлена также в красивом черном платье.

«В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы; исключить из жизни дружбу — все равно что лишить мир солнечного света», — гласит подпись под красивым кадром.

«Алла, вы – несравненны. На вас всем надо равняться», «Алла, конечно, самая красивая», «Невероятная фотография. И Яночка не портит совсем кадр. Тоже красотка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алла Пугачева, которой сейчас уже 71 год, за последние годы заметно преобразилась. Она похудела и сейчас выглядит лет на 20 моложе своего возраста.

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