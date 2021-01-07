«Моя любимая бабушка»: Ева Канчельскис показала белокурую тещу Стаса Михайлова

Любовь Леонидовна находится для своих лет в отличной форме.

Дочь Инны Михайловой Ева Канчельскис в сторис Instagram представила свою бабушку Любовь Леонидовну. Музыканту Стасу Михайлову она приходится тещей. Мать Инны Михайловой прекрасно выглядит. У нее, кстати, такие же белокурые волосы, как и Инны и Евы.

«Моя любимая бабушка, Любовь Леонидовна».

Ева Канчельскис

Напомним, что Ева родилась в 1999 году в шотландском городе Глазго в первом браке Инны Михайловой с известным футболистом Андреем Канчельскисом. У нее также есть сын от спортсмена, которого пара в свое время также решила назвать Андреем.

В браке со Стасом Михайловым у Инны родилось две дочери – Иванна и Мария. Надо отметить, что Ева Канчельскис в прекрасных отношениях со Стасом Михайловым. Известно, что девушка хочет в будущем стать политиком. Что из этого выйдет покажет только время.

больше по теме Ева Канчельскис оторвалась на концерте своего возлюбленного Анатолия Цоя Пара начала встречаться около полугода назад.

Заметим, что у Стаса Михайлова есть двое детей, которые появились на свет до союза с Инной. Это сын Никита и дочь Дарья.

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