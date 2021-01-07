В Сети появился редкий снимок Татьяны Кравченко из «Сватов» с единственной дочерью

Наследница звезды известного сериала Анна Гербачевская появилась на свет в 1986 году.

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась фотография актрисы Татьяны Кравченко с ее наследницей Анной Гербачевской. Мать и дочь запечатлены в наушниках рядом с компьютером.

«Красавицы. Мы вас любим», «Две красотки», «Вы не очень похожи. У вас, Татьяна, глаза очень красивые. А у Ани своя красота», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что дочь у Татьяны Кравченко появилась на свет в 1986 году. Отцом девушки является продюсер киностудии «Ленфильм» Дмитрий Гербачевский. В браке с ним Татьяна Кравченко была шесть лет. Сейчас Анна Гербачевская известная в определенных кругах дизайнер. Она окончила факультет коммуникативного дизайна национального Института моды.

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Добавим, что первым мужем Татьяны Кравченко был художник-постановщик Школы-студии МХАТ Дмитрий Лавинский. С ним в браке она была всего два года. Общих детей у пары не родилось.

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