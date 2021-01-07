В Сети появился редкий снимок Татьяны Кравченко из «Сватов» с единственной дочерью

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась фотография актрисы Татьяны Кравченко с ее наследницей Анной Гербачевской. Мать и дочь запечатлены в наушниках рядом с компьютером.
«Красавицы. Мы вас любим», «Две красотки», «Вы не очень похожи. У вас, Татьяна, глаза очень красивые. А у Ани своя красота», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что дочь у Татьяны Кравченко появилась на свет в 1986 году. Отцом девушки является продюсер киностудии «Ленфильм» Дмитрий Гербачевский. В браке с ним Татьяна Кравченко была шесть лет. Сейчас Анна Гербачевская известная в определенных кругах дизайнер. Она окончила факультет коммуникативного дизайна национального Института моды.
Добавим, что первым мужем Татьяны Кравченко был художник-постановщик Школы-студии МХАТ Дмитрий Лавинский. С ним в браке она была всего два года. Общих детей у пары не родилось.