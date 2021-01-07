«Мои. Скучаю»: Мария Горбань в бикини запечатлелась на Бали с подругами у океана

Актриса Мария Горбань в Instagram порадовала своих поклонников очередными «горячими» снимками. На фотографии она стоит у океана на Бали вместе со своими подругами. На звезде сериала «Кухня» красивый разноцветный купальник. Ее подруги также в бикини. Все они смеются и радуются жизни, наслаждаясь прекрасным отдыхом.

«Мои. Скучаю», — подписала снимки актриса.

«Все девушки невероятно красивые, но вы Мария просто само очарование», «Какие вы там все вкусные. Красивого и хорошего вам отдыха», «Невероятные красотки», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Мария Горбань регулярно в соцсетях размещает «жаркие» снимки с отдыха. У нее огромная армия поклонников. Звезда сериала «Кухня» уже четыре года счастлива в браке с оператором Кириллом Зоткиным. Общих детей у пары пока нет, но у актрисы есть дочь от предыдущих отношений. Кстати, Горбань еще часто называют «экранной женой» актера Дмитрия Нагиева, с которым они вместе блистали в «Кухне».

Смотрите также