«Порой может даже стрельнуть у меня из шкафа костюм»: Губерниев представил своего сына-музыканта

По словам комментатора, они с наследником находятся все время на одной волне.

Телеведущий Дмитрий Губерниев в Instagram поделился фотографией со своим сыном Мишей. Как отметил спортивный комментатор, они все время с наследником находятся на одной волне.

По словам Дмитрия Губерниева, его сын с детства любит тяжелый рок, как, кстати, и он сам. Кроме того, парень увлечен футболом и «кайфово играет на электрогитаре». Как отметил Губерниев, они никогда с наследником не ругались. Тот может всегда открыто к нему обратиться за помощью и обо всем рассказать.

«Во многом он стремится быть похожим на меня, что мне как отцу невероятно приятно. Парень он высокий, почти метр 90 сантиметров. Порой может даже стрельнуть у меня из шкафа костюм».

Дмитрий Губерниев

Напомним, что ребенок у Дмитрия Губерниева появился от телекомментатора и экс-чемпионке мира по легкой атлетике Ольги Богословской. В прошлом году Михаил, которому сейчас 18 лет, окончил школу и поступил в Высшую школу экономики.

Смотрите также