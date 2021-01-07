«Показал мне, что важно получать удовольствие»: Эрвин поблагодарила Прилучного за работу в «Мажоре»

Жена продюсера Александра Цекало художница Дарина Эрвин в Instagram поблагодарила актера Павла Прилучного за совместную работу в картине «Мажор». Также она выразила признательность всей съемочной группе.

«Слов недостаточно, чтобы выразить мою благодарность за вашу работу. И конечно же спасибо партнеру, с которым я работала Павлу Прилучному. Он показал мне, что важно получать удовольствие». Дарина Эрвин

«Дарина, вы очень красивая. Ждем новых фильмов с вашим участием», «Уже посмотрели фильм. Сразу вас узнали. Вы просто хороши», «Классный фильм и ваша роль в нем, как мне кажется, удалась», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Дарина Эрвин снялась в полнометражной версии «Мажора». Кстати, продюсером ленты является не кто иной, как Александр Цекало. Добавим, что для художницы, которая младше Цекало на 30 лет, это не первый опыт работы в кино. Ранее она снялась в нескольких эпизодических ролях в голливудских картинах.

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