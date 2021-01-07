«С Рождеством!»: певица МакSим показала своих подросших красавиц-дочек у новогодней елки

Как известно, с отцами наследниц яркая исполнительница давно рассталась.

Певица МакSим в Instagram поделилась фотографией со своими подросшими дочками около новогодней елки. Она поздравила всех своих поклонников с Рождеством. Надо отметить, что наследницы исполнительницы заметно повзрослели за последнее время. Они растут настоящими красавицами.

«Счастья вам. Такая нежность», «С Рождеством. Добра и мира в ваш дом», «Красавицы, конечно, ваши девочки растут», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что старшей дочери певицы Саше сейчас 11 лет. Ее звезда родила от своего звукорежиссера Алексея Луговцова. Через два года после рождения наследницы она рассталась с отцом ребенка.

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Вторая дочь Маша родилась в октябре 2014 года. Ей сейчас шесть лет. Отец ребенка бизнесмен Антон Петров. Через год после рождения дочери МакSим рассталась со своим некогда любимым человеком.

В одной из недавних бесед с журналистами певица отмечала, что сейчас в ее жизни есть любимый мужчина. Правда, выходить снова замуж она пока не торопится.

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