Серябкина в прозрачном лифчике и черной кожаной юбке порадовала фанатов красивыми кадрами

Певица Ольга Серябкина в Instagram поделилась красивыми кадрами, на которых она позирует в прозрачном черном лифчике и кожаной юбке. Звезда кратко подписала снимки: «Юбочное настроение».

«Роскошная Оленька. Любим тебя», «Ну нельзя же быть такой горячей», «Невероятно красивый образ. Всем бы так шикарно выглядеть», «Оля, ты просто огонь. Невероятная красотка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ольга Серябкина, которой сейчас 35 лет, не так давно вышла замуж за своего давнего возлюбленного. Известно, что мужчину зовут Георгий. Он на три года младше исполнительницы.

Сама Серябкина рассказывала про мужа, что он бизнесмен. Занимается разными проектами. От высоких технологий до нейросетей. Однажды Серябкина попросила мужчину помочь ей с ее сольным проектом. После этого они стали дружить. В итоге все вылилось в любовь. Их церемония бракосочетания прошла в Альпах в Австрии.

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