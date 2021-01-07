«Почти копия Кати»: Софья Присс поделилась своим образом для съемок в сериале «Крепостная»

Звезда картины «Серебряные коньки» Софья Присс в Instagram показала свой образ, который будет использован в съемах сериала «Крепостная», где она исполнит главную роль.

«Улыбка очень красивая», «Удачи вам на съемках. С нетерпением ждем новый сезон», «Надо же как удачно подобрали актрису. Почти копия Кати. Здорово! Пусть только будет менее страдальческий по сюжету сериал. Успехов вам, Сонечка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Софья Присс заменила в украинском сериале «Крепостная» актрису Екатерину Ковальчук. Ранее та объяснила, что она не отказывалась от съемок, как некоторые из ее поклонников уже успели подумать. Как рассказывала Ковальчук, в новом сезоне «Крепостной» ее не будет из-за недоговоренности сторон. Она просила не смешивать эту историю с политикой. Также она пожелала удачи Софье Присс.

Сериал «Крепостная» — костюмированная телевизионная драма. Премьера состоялась в феврале 2019 года на украинском канале СТБ. Сейчас активно идут съемки третьего и четвертого сезона. Их покажут на телеэкранах в 2021 году.

Смотрите также: