«После пары рюмок»: Меган Маркл планировала избавиться от вредных привычек еще до встречи с принцем Гарри

До встречи с принцем Гарри актриса Меган Маркл вела свой блог The Tig, который, к слову, назвала в честь марки своего любимого вина. Еще в начале 2016 году она написала там, что каждый год ставит перед собой задачу избавиться от двух вредных привычек – грызть ногти и ругаться после выпитого алкоголя. После того, как отношения с Гарри перешли на более серьезный уровень, Меган закрыла свой блог. Но цитаты из него есть в распоряжении The Mirror.

«Это не по-женски. Ругань тоже. Черт возьми. Клятва приходит во время затишья, вызванного переутомлением или после пары рюмок», — написала Маркл в новогоднем посте пять лет назад.

Напомним, в прошлом году Меган и Гарри переехали в США, где купили дом. Также герцоги Сассекские успели обеспечивать себе финансовое благополучие, заключив контракт с Netflix. Недавно стало известно, что помимо этого Меган планирует писать художественные книги, для детей в том числе.

Смотрите также: