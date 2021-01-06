«Решила написать»: Екатерина Волкова составила топ-8 фильмов и сериалов для просмотра в праздники

Исполнительница роли Веры Ворониной Екатерина Волкова опубликовала на своей странице в сети названия фильмов, которые она сама недавно посмотрела. Актриса призналась, что некоторые из них выбирала вместе с дочерью Елизаветой.
«Есть салаты уже невозможно, поэтому решила написать список того, что посмотреть, пока есть свободное время», — обратила внимание подписчиков актриса.
Одним из фаворитов Волковой стала картина «Ведьмы». Свежая новинка в мире кино обрадовала знаменитость и ее дочку.
«В главной роли Энн Хэтэуэй. Теперь эта роль — моя мечта!» — призналась Екатерина.
Также актриса отметила сериалы «Схватка» и «Отыграть назад»:
«Схватка» — не новый, но очень красивый! И можно посмотреть все 5 сезонов. «Отыграть назад» — если еще не смотрели, обязательно к просмотру. Николь Кидман шикарная», — подчеркнула жена архитектора и предпринимателя Андрея Карпова.
Далее в рекомендованном списке оказалась экспериментальная драма с Джудом Лоу и Наоми Харрис — «Третий день».
Помимо мистических и приключенческих картин, Волкова выделила исторический фильм — «Испанская принцесса».
«Испанская принцесса» — исторический сериал, продолжающий линию правящего дома Великобритании, начатой «Белой королевой» и продолженной «Белой принцессой»», — рассказала артистка.
Еще одна картина об истории Англии — «Корона». Сериал повествует о правлении королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году до настоящего времени.
Понравился Волковой и сериал «257 причин, чтобы жить»:
«Очень добрая и легкая лента об оптимистичной девушке Жене, которая возвращается к полноценной жизни во время раковой ремиссии».
И завершает список фильмов для просмотра зимними вечерами от Екатерины Волковой сериал «Идеальная семья» с Ольгой Медынич и Павлом Деревянко.
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