«Решила написать»: Екатерина Волкова составила топ-8 фильмов и сериалов для просмотра в праздники

38-летняя актриса призналась, что устала от пассивного отдыха.

Исполнительница роли Веры Ворониной Екатерина Волкова опубликовала на своей странице в сети названия фильмов, которые она сама недавно посмотрела. Актриса призналась, что некоторые из них выбирала вместе с дочерью Елизаветой.

«Есть салаты уже невозможно, поэтому решила написать список того, что посмотреть, пока есть свободное время», — обратила внимание подписчиков актриса.

Одним из фаворитов Волковой стала картина «Ведьмы». Свежая новинка в мире кино обрадовала знаменитость и ее дочку.

«В главной роли Энн Хэтэуэй. Теперь эта роль — моя мечта!» — призналась Екатерина.

Также актриса отметила сериалы «Схватка» и «Отыграть назад»:

«Схватка» — не новый, но очень красивый! И можно посмотреть все 5 сезонов. «Отыграть назад» — если еще не смотрели, обязательно к просмотру. Николь Кидман шикарная», — подчеркнула жена архитектора и предпринимателя Андрея Карпова.

Далее в рекомендованном списке оказалась экспериментальная драма с Джудом Лоу и Наоми Харрис — «Третий день».

Помимо мистических и приключенческих картин, Волкова выделила исторический фильм — «Испанская принцесса».

«Испанская принцесса» — исторический сериал, продолжающий линию правящего дома Великобритании, начатой «Белой королевой» и продолженной «Белой принцессой»», — рассказала артистка.

Еще одна картина об истории Англии — «Корона». Сериал повествует о правлении королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году до настоящего времени.

Понравился Волковой и сериал «257 причин, чтобы жить»:

«Очень добрая и легкая лента об оптимистичной девушке Жене, которая возвращается к полноценной жизни во время раковой ремиссии».

И завершает список фильмов для просмотра зимними вечерами от Екатерины Волковой сериал «Идеальная семья» с Ольгой Медынич и Павлом Деревянко.

Смотрите также: