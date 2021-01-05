«Удариться в работу»: Анна Бузова нашла способ избавиться от лишних килограммов после праздников

32-летняя сестра телеведущей Ольги Бузовой призналась, что не влезает в свои джинсы после новогоднего застолья.

Бизнесвумен Анна Бузова опубликовала в Stories личного профиля жалобу на саму себя. Девушка не сомневается, что у нее появились лишние килограммы. Об этом свидетельствуют джинсы Бузовой. Знаменитость уверяет, что еще недавно они были ей велики, а теперь с трудом сходятся.

«Мне кажется, мой желудок растянулся до невероятных размеров. Я хочу есть с утра до вечера. Я еле влезла в джинсы, которые мне были велики еще неделю назад», — заявила Бузова.

Но Анна не привыкла сдаваться. Недавно сестра артистки Ольги Бузовой оправилась после перенесенной болезни и не намерена сдаваться. Поэтому владелица модного бутика решила брать все в свои руки и начинать бороться с лишним весом.

«Единственный способ перестать хотеть постоянно есть и спать круглыми сутками — удариться в работу», — отметила Анна.

В отличие от своей старшей сестры — Ольги — Анна осталась на праздники в Москве. И пока участница шоу «Ледниковый период» наслаждается отдыхом на Мальдивах вместе с возлюбленным, шоуменом Давидом Манукяном, Анна собралась заниматься бизнесом.

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