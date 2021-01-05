«Так говорят незамужние женщины»: Курбан Омаров рассказал о неудачах в романтических отношениях

Бизнесмен Курбан Омаров считает себя любящим мужем и заботливым отцом. Избранник телеведущей Ксении Бородиной уверен в том, что знает о семейных ценностях почти все. Мужчина публикует в своем микроблоге не только достижения дочери и сына, но и посты на психологические темы. Недавно Омаров порассуждал о принятии человеком собственного «Я». Примечательно, что советы знаменитость дал только подписчицам.

Предприниматель отметил, что современные женщины обвиняют в своих бедах и одиночестве мужчин. Они требуют любви. Однако, подчеркнул Омаров, сами себя они не любят и не уважают.

«Все мужики — козлы. Лучше быть одной, чем с кем попало. Так говорят незамужние женщины до первой песни Аллегровой в караоке. А после утешают друг друга, что их счастье еще постучит в их дом. Но никто не ставит вопрос ребром: а может вы просто недостойны любви?», — заявил Омаров.

Также Курбан назвал главную причину одиночества девушек:

«Самая главная причина — нелюбовь к самой себе и своему телу. Все же просто. Если вы не любите себя, то как другой человек сможет полюбить вас?».

Отметим, что не все подписчики Омарова согласились с резкими выражениями бизнесмена:

«С чего вдруг Вы решили, что счастье для женщины заключается в наличии мужчины рядом?», «А если первопричина не в отсутствии любви к себе у женщины, а в отсутствии у многих мужчин способности брать на себя ответственность за женщину и ее жизнь?».

Смотрите также: