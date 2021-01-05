«Возмущает по сей день»: Хилькевич рассказала, как столкнулась с хамом на парковке

Актриса Анна Хилькевич написала пост в Instagram о том, что уважения заслуживают все люди, а не только знаменитости. Звезда «Универа» призналась, что ее возмущает разделение на артистов и обычных граждан. В качестве примера она привела бытовой случай из своей жизни.

Когда артистка со своей семьей только заехали в новую квартиру, сотрудники жилого комплекса еще не знали, что в их доме поселилась знаменитость. Как-то раз, заезжая на парковку, Анна попросила местного работника поставить ее машину на мойку, но вместо сервиса получила хамский отказ. Актриса смолчала и не стала качать права. Однако в негодование ее привела не грубость мужчины, а его последующие действия.

«На следующий день, когда я проезжала снова уже мимо мойки, этот парень подбегает ко мне со словами: «Простите! Анна, простите за мой тон! Я ведь вас сначала не узнал!» — пишет Хилькевич. — Ребят, ну это ужас. Меня эта история возмущает по сей день. С чего так сложилось, что уважительно и спокойно люди общаются только с артистами, медийными лицами или глубокоуважаемыми людьми?! Я стараюсь никогда не разделять свое отношение к человеку по рангу!»

34-летняя актриса поделилась мнением, что каждый человек достоин равного отношения, и превозносить кого-то значит принижать себя и остальных людей. Согласны с ее позицией?

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