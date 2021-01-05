Виктор Дробыш показал честное фото Владимира Познера на отдыхе

5 января музыкальный продюсер Виктор Дробыш поделился в Instagram совместной фотографией в Владимиром Познером. Мужчины встретились на отдыхе в теплых краях, правда, автор поста не указал, где именно.

«Какое счастье, оказаться в таком прекрасном месте в компании с таким крутым человеком», — написал Дробыш, пожелав своим поклонникам тоже провести каникулы в кругу дорогих людей.

Познер на снимке запечатлен в ярко-розовой майке и белой кепке, без ретуши, которая скрывала бы его морщины. Владимир Владимирович полностью соответствует своему возрасту в 86 лет, но подписчики Дробыша не стали обсуждать внешность известного ведущего, как это было с Гариком Сукачевым, отметив, что оба мужчины на фото выглядят прекрасно.

Напомним, в одном из интервью 2020 года Познер рассказывал, что поддерживает себя в форме с помощью тенниса и фитнеса, но при этом порой задумывается о смерти. Ведущий поделился, что хотел бы уйти из жизни быстро, не мучаясь.

Смотрите также: