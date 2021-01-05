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Эштон Кутчер развеял фейк о смерти «девушки Бонда» Тани Робертс

Актеры играли вместе в сериале «Шоу 70-х».

Эштон Кутчер развеял фейк о смерти «девушки Бонда» Тани Робертс
Эштон Кутчер не остался в стороне от новости про смерть своей коллеги. Фото: globallookpress.com

3 января в Сети появилась новость о смерти 65-летней американской актрисы Тани Робертс. Она играла в сериале «Ангелы Чарли» в 80-х годах, а затем исполнила роль девушки Бонда в фильме «Вид на убийство» 1985 года. В тот период она считалась настоящим секс-символом в кино, хотя ее актерскую игру часто критиковали отмечали «Золотой малиной».

Печальную новость сообщил в Twitter официальный представитель актрисы. Впрочем, на следующий день он же и опроверг факт кончины актрисы. Оказалось, что Таня все еще жива и находится в клинике.

Тем не менее, фейк о смерти Робертс разлетелся по социальной сети, и некоторые западные знаменитости стали писать прощальные посты с фотографией женщины. И тут в дело включился 42-летний актер Эштон Кутчер, который был партнером Тани в сериале «Шоу 70-х» и успел подружиться с ней на съемочной площадке. Есть несколько твитов, в которых он отвечает скорбящим, что артистка на самом деле жива.

Добавим, что сам Катчер был некоторое время женат на актрисе Деми Мур, которая на 15 лет старше него. После он заключил брак с Милой Кунис, у них родились двое детей.

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