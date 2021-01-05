Эштон Кутчер развеял фейк о смерти «девушки Бонда» Тани Робертс

3 января в Сети появилась новость о смерти 65-летней американской актрисы Тани Робертс. Она играла в сериале «Ангелы Чарли» в 80-х годах, а затем исполнила роль девушки Бонда в фильме «Вид на убийство» 1985 года. В тот период она считалась настоящим секс-символом в кино, хотя ее актерскую игру часто критиковали отмечали «Золотой малиной».

Печальную новость сообщил в Twitter официальный представитель актрисы. Впрочем, на следующий день он же и опроверг факт кончины актрисы. Оказалось, что Таня все еще жива и находится в клинике.

Тем не менее, фейк о смерти Робертс разлетелся по социальной сети, и некоторые западные знаменитости стали писать прощальные посты с фотографией женщины. И тут в дело включился 42-летний актер Эштон Кутчер, который был партнером Тани в сериале «Шоу 70-х» и успел подружиться с ней на съемочной площадке. Есть несколько твитов, в которых он отвечает скорбящим, что артистка на самом деле жива.

yo bro she's not dead — ashton kutcher (@aplusk) January 5, 2021

dj she's still alive. — ashton kutcher (@aplusk) January 5, 2021

Добавим, что сам Катчер был некоторое время женат на актрисе Деми Мур, которая на 15 лет старше него. После он заключил брак с Милой Кунис, у них родились двое детей.

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