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Криштиану Роналду стал первым человеком с 250 миллионами подписчиков в Instagram

Его конкуренты остались далеко позади.

Криштиану Роналду стал первым человеком с 250 миллионами подписчиков в Instagram
Криштиану Роналду уже в 35 лет стал легендой. Фото: Global Look Press

2021 год начался с новых рекордов: известный португальский футболист Криштиану Роналду преодолел отметку в 250 миллионов подписчиков в Instagram. Спортсмен и раньше мог похвастаться первым местом в мире по этому показателю, но сейчас он стал первым человеком, добравшимся до такой впечатляющей цифры. Больше него подписчиков имеется только аккаунт самой соцсети Instagram — у нее более 380 миллионов.

35-летняя звезда футбола поблагодарил своих фанатов за этот рекорд 4 января.

«250 миллионов! Какое невероятное число! Спасибо всем, вы — часть этого пути!» — написал Роналду.

Добавим, что он неоднократно признавался спортивным сообществом одним из лучших футболистов всех времен.

Кстати, в тройку самых популярных людей в Instagram входят также певица Ариана Гранде (214 млн) и актер Дуэйн Джонсон (209 млн). Еще один известный футболист Лионель Месси несколько отстает от лидеров — у него 175 миллионов подписчиков.

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