«Где-то в России кусает локти Нагиев»: Горбань нежно прижалась к мужу во время отдыха на Бали

Актриса уже четыре года счастлива в браке с оператором Кириллом Зоткиным.

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань, которую еще называют экранной женой актера Дмитрия Нагиева, в Instagram поделилась серией фотографий со своего отдыха на Бали в Индонезии. На одном из кадров она нежно прижимается к своему мужу оператору Кириллу Зоткину, с которым счастлива в браке уже четыре года. Снимок получился очень красивым и чувственным.

«Я нащупал любовь руками, затянулся, и стало светлей. Нас давно уже все потеряли…Оставайся. Вдвоем теплей…» Мария Горбань

«Где-то в России кусает локти Нагиев», «Это просто рай», «Маша, вы с мужем великолепная пара», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что муж Марии Горбань – непубличная личность. За десятилетие работы в кинематографе Кирилл Зоткин принял участие в съемках в качестве оператора более 25 лент. В основном он работает в кинематографе в жанре мелодрама, комедия и фантастика.

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