«Вышла новая история из жизни Игоря Соколовского. Без Кати»: Аксенова запечатлелась с Прилучным

Актриса сыграла во второй и третьей частях сериала «Мажор».

Актриса Любовь Аксенова в Instagram опубликовала совместный снимок с «мажором» Павлом Прилучным. Звезда посетовала, что ее не будет в новых сериях.

«Тем временем вышла новая история из жизни Игоря Соколовского. Без Кати». Любовь Аксенова

Напомним, что Любовь Аксенова сыграла во второй и третьей частях «Мажора». По сюжету в начале второй части она закрутила роман с главным героем — младшим лейтенантом полиции Игорем Соколовским. Его роль как раз с блеском сыграл Павел Прилучный.

Отметим, что в конце третьего сезона героиня Любови Аксеновой угодила в психиатрическую клинику. Это случилось после того, как она выстрелила в капитана полиции Викторию Родионову. Ее роль сыграла актриса Карина Разумовская. Кстати, многие фанаты считают, что Любовь Аксенова «выйдет из психбольницы» в следующих частых известного сериала.

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