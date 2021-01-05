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«Капризы, капризы, капризы»: Жидков показал красавицу-дочку от Арнтгольц и сына от Соловьевой

Актер провел время со своими наследниками.

«Капризы, капризы, капризы»: Жидков показал красавицу-дочку от Арнтгольц и сына от Соловьевой
Иван Жидков. Фото: Globallookpress.com

Актер Иван Жидков в Instagram показал своих детей. Как известно, его дочь Маша, которой сейчас 11 лет, родилась от союза с актрисой Татьяной Арнтгольц. Девочка заметно подросла за последнее время. Она очень сильно похожа на свою мать.

Иван Жидков с детьми
Иван Жидков с детьми. Фото: instagram.com/ivantsarevitch1/

Сыну Ивана Жидкова Степану, который был рожден в отношениях с моделью Лилией Соловьевой, в прошлом году исполнилось три годика. Малыш также растет, что называется, не по дням, а по часам.

«За три минуты до этого милого фото у меня лопнуло терпение и молнии летали по всему дому. Все перевернуто, перестирано, пересушено, испачкано, заляпано. Капризы, капризы, капризы».

Иван Жидков

«Иван, вы просто потрясающий отец. Клад для любой женщины. Просто восхищаюсь вами. Надеюсь, что вы найдете ту, которая оценит вас по достоинству», «Дочь сильно похожа на маму. Просто один в один», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Ивана Жидкова за плечами два неудачных союза. Как отмечал актер, сейчас в его жизни есть новая девушка, но представлять общественности он ее пока не спешит.

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Иван ЖидковЛилия СоловьеваМария ЖидковаСтепан ЖидковТатьяна Арнтгольц