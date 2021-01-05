Тарзан с приспущенными штанами поздравил россиян с Новым годом, а после удалил снимок

Судя по всему, сделал культурист это после критики хейтеров в свой адрес.

Культурист Тарзан в Instagram разместил достаточно откровенный снимок. На фотографии он позирует с приспущенными штанами. При этом культурист поздравил всех россиян с Новым годом. На заднем плане виднеется двуспальная кровать и небрежно разбросанные по комнате вещи.

«Всего новогоднего», — кратко подписал он фотографию.

Интересно, что после массы негативных отзывов в свой адрес, бодибилдер удалил фотографию. Кстати, часть хейтеров посчитали, что такой откровенный снимок он разместил, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что культурист Тарзан в прошлом году угодил в жуткий скандал. Он изменил своей жене певице Наташе Королевой с молодой особой 28-летней начинающей актрисой Анастасией Шульженко. Она утверждала, что была его любовницей полтора года. Позже он покаялся в измене и сказал, что готов нести ответственность за свой поступок перед Богом и любимой женой. Певица в итоге его простила.

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