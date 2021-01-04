«Словно муж и жена»: Шифрин поделился уникальным кадром с молодой Новиковой и ее дочерью

Юморист Ефим Шифрин в Instagram опубликовал уникальный архивный кадр. На фотографии запечатлены он в молодости, его давняя подруга юмористка Клара Новикова и ее единственная дочь Мария Зерчанинова. На кадре Новикова и Шифрин, который, кстати, на десять лет моложе артистки, выглядят словно муж и жена.

«С пыльной полки. Клара Новикова, Мария Зерчанинова и я». Ефим Шифрин

«Словно муж и жена», «Вы здесь на Максима Галкина похожи», «Прямо словно молодая семья», «Как чудесны вы на этой фотографии. Словно все было совсем недавно», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Клара Новикова в первом браке счастья не нашла. Она была замужем за барабанщиком и сокурсником Виктором Новиковым. Во второй раз она вышла замуж за спортивного журналиста Юрия Зерчанинова. От него в 1977 году родила дочь. Что касается Ефима Шифрина, то он никогда не был женат. У него нет детей.

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