Четырехлетняя дочь Сергея Безрукова с ветерком прокатила своего маленького братика с горки

Актер Сергей Безруков в Instagram опубликовал очень милое видео. На кадрах его четырехлетняя дочь Маша прокатила с ветерком с горки на ледянке двухлетнего братика Степана. Весь процесс проходил под комментарии отца семейства.

«Бобслей, давайте. Вот они какие молодцы. Как же круто кататься на горке. Вспоминаю свое детство. Эх, красота».

Сергей Безруков

«Очень круто прокатились», «Какие они у вас милые и веселые», «Как прекрасно, что папа находит время на своих детей», «Как мило, какой замечательный папа», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что дети у Сергея Безрукова родились от режиссера Анны Матисон. Свадьбу они сыграли в 2016 году. До этого актер много лет прожил с актрисой Ириной Безруковой.

Актер, как известно, без ума от своих наследников. Он регулярно выкладывает в Сеть видеозаписи с ними. Безруков отмечал, что не хочет, чтобы детство наследников прошло мимо него, поэтому они с женой стараются все время быть с детьми.

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