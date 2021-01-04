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«Нам семь лет»: девушка Василия Рыбина поздравила любимого мужчину с годовщиной отношений

Красавчик-сын звезд встречается с Дарьей Алябьевой, с которой он вместе ходил еще в детский сад.

«Нам семь лет»: девушка Василия Рыбина поздравила любимого мужчину с годовщиной отношений
Василий Рыбин. Фото: instagram.com/basil_r_official/

Подруга Василия Рыбина, сына певицы Натальи Сенчуковой и лидера группы «Дюна» Виктора Рыбина, Дарья Алябьева поздравила в Instagram своего любимого мужчину с годовщиной отношений. Вместе они уже семь лет.

«Нам семь лет. С годовщиной, мой Василий. Даже не верится, что столько лет вместе. Спасибо, что рядом».

Дарья Алябьева

«Шикарная пара. Глаз нельзя от вас оторвать», «Просто красавчики», «Желаем вам бесконечной любви, много радости и счастливой семейной жизни», — отметили в комментариях пользователи.

Василий Рыбин ранее рассказывал, что он со своей подругой Дарьей Алябьевой ходил в один детский сад. В школе они также сидели за одной партой. Интересно, что Рыбин, который пробует себя в музыке, записывая альбомы, пока не торопится жениться на Алябьевой. Они живут гражданским браком. Сенчукова с мужем отмечали, что с нетерпением ждут, когда единственный сын сделает их бабушкой и дедом.

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Василий РыбинВиктор РыбинГруппа "Дюна"Дарья АлябьеваНаталья Сенчукова