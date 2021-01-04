«Ничего себе невеста выросла!»: Сафонов поразился красоте десятилетней дочери Хаматовой

Актер Кирилл Сафонов в Instagram прокомментировал снимок, на котором запечатлена его коллега актриса Чулпан Хаматова со своей младшей дочерью Ией. Звезда и ее наследница безумно счастливы вместе. Они сидят на санках. Рядом можно увидеть их домашнего любимца – собаку.

«Долгожданные каникулы с семьей», — прокомментировала кадр Чулпан Хаматова. Сафонов под постом добавил: «Ничего себе невеста выросла! С Новым годом, Чулпан».

«Чулпан, не перестаю восхищаться вами. Вы просто замечательный человек», «С Новым годом, Чулпан. Пусть у ваших родных и близких все будет хорошо», «Какая красавица у вас выросла. Пусть на ее жизненном пути все будет хорошо и прекрасно», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ия родилась во втором браке актрисы с актером и режиссером Александром Шейном. Также у звезды есть дочь Арина от первого союза с актером Иваном Волковым. Наследнице звезды уже 18 лет.

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