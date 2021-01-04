Фанаты Кабаевой отыскали видео, где еще совсем юная гимнастка выступает на соревнованиях с мячом

Уже много лет назад звезда срывала аплодисменты зрителей.

На фанатской страничке прославленной российской гимнастки Алины Кабаевой в Instagram появилась запись, на которой спортсменка выступает с мячом на соревнованиях. На кадрах можно увидеть, как звезда филигранно обращается со спортивным предметом. Судя по всему, запись была сделана в начале девяностых годов.

«Алина просто лучшая», «Уже с детства она прекрасно выступала перед публикой», «Смотреть на нее – одно загляденье», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что на Олимпиаде в 2000 году в австралийском Сиднее Алина Кабаева стала только третьей в многоборье. Через четыре года в греческих Афинах она смогла стать лучшей, выиграв золотую награду. Отметим, что обсуждались планы участия звезды на Олимпиаде в китайском Пекине, но она завершила карьеру в 2007 году.

Добавим, что в 2007 году Алина Кабаева окончила Московский государственный университет сервиса, получив квалификацию специалиста в области спортивного менеджмента.

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