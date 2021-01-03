Постройневшая Симоньян в силуэтном мини-платье танцевала с Кеосаяном в новогоднюю ночь

Знаменитая журналистка показала, как отметила Новый год с возлюбленным.

Маргарита Симоньян живет с режиссером Тиграном Кеосаяном. К браку у женщины настороженное отношение, поэтому она не собирается играть свадьбу. При этом журналистка подарила избраннику троих детей. У них подрастают: семилетняя Марьяна, шестилетний Богдан и годовалая Маро.

Примечательно, что у Кеосаяна есть бывшая жена Алена Хмельницкая, с которой его возлюбленная очень дружна.

Новый год Симоньян отпраздновала в кругу родных. Лишь спустя несколько дней, она показала, что делала в новогоднюю ночь. На кадрах постройневшая журналистка предстала в черном мини-платье. Силуэтный наряд подчеркнул ее фигуру, а туфли на каблуке прибавили роста. Она распустила волосы и сделала вечерний макияж. Маргарита танцевала с мужем, который то и дело наклонял ее, чтобы сделать эффектный выпад.

«Как встретишь, так и проведешь», — лаконично написала знаменитость.

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