Бывшая жена Андрея Аршавина поделилась снимком в мятой сорочке, засветив пышную грудь

Журналистка Алиса Казьмина, у которой есть ребенок от футболиста Андрея Аршавина, в Instagram похвасталась достаточно откровенной фотографией. На снимке она стоит в одной мятой сорочке. Без проблем можно разглядеть ее фигуру и красивую грудь.

«Доброго утра или спокойной ночи. Ведь Новый год только начался». Алиса Казьмина

Интересно, что подписчики стали активно обсуждать снимок. Многие отметили, что она не очень хорошо на нем получилась. Терпеть оскорбления в свой адрес Казьмина не стала и ответила: «Главное – чистое фото. Такая какая есть. И дело ведь вовсе не во мне на этом фото, если больше кругозор расширить. С Новым годом».

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина сыграли свадьбу в сентябре 2016 года. В феврале 2017 года на свет появилась их общая дочь Есеня. Пара рассталась в 2019 году. Как рассказывала Алиса Казьмина журналистам, причиной стали многочисленные измены спортсмена.

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